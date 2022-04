K24 - هه‌ولێر:

مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی ھەرێمی کوردستان له‌ تویتێكدا رایگه‌یاند، ئەمرۆ کوردستان وەک پەناگەیەک بۆ ھەموو ئەو کەسانە دەمێنێتەوە کە لە دەست توندوتیژی و چەوسانەوە ھەڵدێن.

سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان، له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تویته‌ر گوتی: "لەرۆژێکی وەک ئەمرۆدا و ساڵی 1991 ھاوبەشەکانمان ھاوپەیمانییەکی نێودەوڵەتی و گەورەترین ئەرکی مرۆییان پێکھێنا، بۆئەوەی رێگری لە جێنوسایدی زیاتر لە دژی گەلەکەمان بکەن".

هه‌روه‌ها مه‌سرور بارزانی سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان گوتیشی: "ئەمرۆ کوردستان وەک پەناگەیەک بۆ ھەموو ئەو کەسانە دەمێنێتەوە کە لە دەست توندوتیژی و چەوسانەوە ھەڵدێن و روو لە کوردستان دەکەن."

On this day in 1991, our partners galvanized an international coalition and the biggest humanitarian mission to prevent further genocide of our people.



Today Kurdistan remains a sanctuary for anyone fleeing violence and persecution. pic.twitter.com/1mS2MljSZQ