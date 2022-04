K24 - هه‌ولێر:

لیز تراس، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی به‌ریتانیا راگه‌یاند، وڵاته‌كه‌ی ده‌یه‌وێت له‌ راستی به‌كارهێنانی چه‌كی كیمیایی له‌ هێرشی سوپای رووسیا بۆ سه‌ر‌ شاری مایوپۆلی ئۆكرانیا بكۆڵێته‌وه‌.

تراس له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تیی تویته‌ر نووسیویه‌تی: چه‌ند راپۆرتێك هه‌ن، كه‌ باس له‌وه‌ ده‌كه‌ن هێزه‌كانی رووسیا له‌ هێرشه‌كانیان مادده‌ی كیمیاییان به‌رامبه‌ر دانیشتوانی شاری ماریوپۆل به‌كارهێناوه‌، بۆیه‌ به‌په‌له‌ له‌گه‌ڵ هاوبه‌شه‌كانمان له‌ ورده‌كارییه‌كه‌ی ده‌كۆڵینه‌وه‌.

گوتیشی: "هه‌ر به‌كارهێنانێكی ئه‌و جۆره‌ چه‌كه‌ كارێكی وه‌حشیگه‌رانه‌یه‌ و قه‌یرانه‌كه‌ قووڵتر ده‌كاته‌وه‌"، ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كرد، "لێپێچینه‌وه‌ له‌گه‌ڵ ڤلادیمێر پوتن، سه‌رۆكی رووسیا و رژێمه‌كه‌ی ده‌كه‌ین".

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.