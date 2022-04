K24 - هه‌ولێر:

میخائیل پۆدۆلیاك، راوێژکاری سەرۆکی ئۆکرانیا رایگه‌یاند، لە یەک کاتدا بە پێنج مووشەکی بەهێز هێرش کراوەتە سەر ژێرخانی مەدەنی لڤیڤ و ژماریه‌ك مه‌ده‌نی كوژراون، كه‌ منداڵیشی تێدایه‌.

ئاندری سادۆڤی، سەرۆکی شارەوانی لڤیڤ هێرشه‌كه‌ی پشتڕاستكرده‌وه‌ و ئاشكرای كرد، به‌ره‌به‌یانی ئه‌مڕۆ دووشه‌ممه‌ (18ی نیسان/ ئه‌پرێلی 2022) بە پێنج مووشەک هێرش کراوەتە سەر شارەکە.

ئاژنسی فرانس پرێس بڵاویكرده‌وه‌، به‌هۆی هێرشی مووشه‌كه‌ی بۆ سه‌ر شاری لڤیڤ-ی رۆژئاوای ئۆكرانیا، 6 كه‌س گیانیان له‌ده‌ست دا و 8 كه‌سی دیكه‌ش بریندار بوون، زیانیش به‌ ژێرخانی سه‌ربازیی ئه‌و وڵاته‌ كه‌وتووه.

ئاماژه‌ به‌وه‌ش كراوه‌، له‌و شه‌ش كه‌سه‌ی له‌ بۆردومانه‌كه‌ی سوپای رووسیا كوژراون، یه‌كێكیان منداڵه‌، جگه‌ له زیانه‌ گیانییه‌كان، بازاڕێكی شاره‌كه‌ ئاگری گرتووه‌.

Railway infrastructure was possibly a target of Lviv rocket attack, but no one was injured. Some trains heading to Lviv was stopped, but no one hit. pic.twitter.com/xkTPpnvxpj — George Yang (@GeorgeYang16) April 18, 2022