K24 – هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان به‌ سه‌رۆكایه‌تی شاندێك به‌ سه‌ردانێكی ره‌سمی گه‌یشته‌ له‌نده‌نی پایته‌ختی به‌ریتانیا.

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ باره‌ی ئامانجی سه‌ردانه‌كه‌ی و ئه‌و پرسانه‌ی له‌ میانی دیداره‌كاندا گفتوگۆیان له‌ باره‌وه‌ ده‌كرێت تویتێكی بڵاوكرده‌وه‌.

له‌ تویته‌كه‌یدا، سه‌رۆكی حكومه‌ت رایگه‌یاندووه‌، ئه‌م هه‌فته‌یه‌ سه‌ردانی به‌ریتانیام كرد بۆ دۆزینه‌وه‌ی رێگه‌ی پته‌وتركردنی په‌یوه‌ندی بازرگانی و وه‌به‌رهێنانی نێوان هه‌ردوولا.

هه‌روه‌ها نووسیویه‌تی: هه‌رێمی كوردستان و شانشینی یه‌كگرتوو په‌یوه‌ندی دۆستانه‌ی دوورمه‌ودا به‌یه‌كتره‌وه‌ ده‌یانبه‌ستێته‌وه‌.

ئاماژه‌شی بۆ ئه‌وه‌ كردووه‌، له‌ بواره‌كانی به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی تیرۆر، پشتیوانی له‌ ئاواره‌ و په‌نابه‌ران و هێنانه‌ئارای ئاشتی و پێشكه‌وتنی زیاتر بۆ هه‌موو عێراق هاوكاری یه‌كدی ده‌كه‌ن.

The Kurdistan Region and the UK are bound together by longstanding friendship.



We cooperate against terrorism; support refugees and the displaced, and favor peace and progress for all of Iraq.



I’m in London this week to explore ways to strengthen trade and investment ties -mb. pic.twitter.com/pWDrzevvQO