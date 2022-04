K24 – هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان رایگه‌یاند، هه‌ولێر و به‌غدا متمانه‌یان به‌ به‌ریتانیا هه‌یه‌ و له‌نده‌ن ده‌توانێت گفتوگۆكانی هه‌ولێر و به‌غدا پێشبخات.

ئه‌مڕۆ مه‌سرور بارزانی، له‌ له‌نده‌ن ژماره‌یه‌ك دیدار و چالاكی دیپلۆماتیكی ئه‌نجامدا.

دوای كۆبوونه‌وه‌ی له‌گه‌ڵ سه‌رۆك وه‌زیرانی به‌ریتانیا، بۆریس جۆنسۆن، مه‌سرور بارزانی،سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌گه‌ڵ ئەماندا میلینگ وەزیری دەوڵەتی بەریتانیا بۆ کاروباری ئاسیا و ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست كۆبووه‌وه‌.

له‌ باره‌ی كۆبوونه‌وه‌كه‌وه‌، مه‌سرور بارزانی له‌ هه‌ژماری خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی تویته‌ر په‌یامێكی بڵاوكرده‌وه‌ و رایگه‌یاند، گفتوگۆیه‌كی بنیاتنه‌رمان له‌گه‌ڵ ئەماندا میلینگ وەزیری دەوڵەتی بەریتانیا بۆ کاروباری ئاسیا و ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست ئه‌نجامدا له‌ باره‌ی سووده‌كانی سه‌ركه‌وتنی په‌یوه‌ندییه‌كانی نێوان هه‌ولێر و به‌غدا و مه‌ترسییه‌كانی شكستهێنانیان.

هه‌روه‌ها نووسیویه‌تی: به‌ریتانیا ده‌توانێت یارمه‌تیده‌ر بێت و وه‌ك هاوبه‌شێكی متمانه‌پێكراو له‌ لایه‌ن هه‌ولێر و به‌غداوه‌ ده‌توانێت ئه‌و گفتوگۆیانه‌ به‌ره‌و پێش به‌رێت. ئه‌مه‌ له‌وه‌وه‌ ده‌ستپێده‌كات كه‌ هه‌مووان له‌ سایه‌ی یه‌ك درووشمدا كار بكه‌ین.

Constructive exchange with @amandamilling on the benefits of success between Erbil and Baghdad and the dangers of failure.