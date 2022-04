سەرۆک بارزانی: خۆشحاڵم بە دووبارە هەڵبژاردنەوەی ئیمانوێل ماکرۆن

K24 - هەولێر

سەرۆک مەسعود بارزانی، بەبۆنەی دووبارە هەڵبژاردنی ئیمانوێل ماکرۆن بۆ سەرۆکایەتیی فەرەنسا پەیامێکی بڵاوکردەوە و خۆشحاڵی خۆی دەربڕی و هیوای خێر و خۆشی بۆ گەلی فەرەنسا دەخوازێت.

لە پەیامێکدا لە هەژماری تایبەتی خۆیدا لە تویتەر سەرۆک بارزانی رایگەیاند: "خۆشحاڵم بە دووبارە هەڵبژاردنەوەی بەڕێز ئیمانوێل ماکرۆن بۆ سەرۆکایەتی فەرەنسا. هیوای خێر و خۆشی بۆ گەلی فەرەنسای دۆست دەخوازم".

سەرۆک بارزانی نووسیویەتی: "ئومێدمان ئەوەیە پەیوەندی و دۆستایەتیی نێوان گەلی کوردستان و گەلی فەرەنسا هەر بە بەهێزی بمێنێتەوە".

Congratulations to @EmmanuelMacron for getting re-elected as the President of France. I wish the people of France all the best. My sincere hope is that the staunch friendship between the peoples of Kurdistan and France will remain strong.