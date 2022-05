بە وێنە.. ئاسەوار و پاشماوە لەسەر مەریخ دەدۆزرێتەوە

K24 - هەولێر:

"MarsHelicopter" هەلیکۆپتەری تایبەتی ئاژانسی ناسا لەسەر مەریخ لە نوێترین وێنەیدا پاشماوە و ئاسەواری ئەو کەلوپەلە تێكشاکاوانە پیشان دەدات کە ساڵێک لەمەوبەر ئاژانسەکە بۆ ئەرکێکی تایبەت بۆ مەریخی ناردبوون.

هەژماری فەرمی ناسا لە تویتەر، وێنە نوێکەکانی "MarsHelicopter"ـی بڵاوکردەوە کە لە ئاسەواری دەفرێکی فڕیو دەچن، بەڵام لە راستیدا پاشماوەی چەند کەلوپەلێکی تایبەتە کە لە نیشتنەوەی ئامێری "Perseverance"ـدا رۆڵیان هەبوو.

We spy with our little eyes…rover landing gear!

During the #MarsHelicopter’s 26th flight, it took photos of the entry, descent, & landing gear @NASAPersevere needed to safely land on Mars. You can see the protective backshell & massive dusty parachute. https://t.co/1r5uoc5FyM pic.twitter.com/ePlEASIrr0