بە وێنە.. شوێنهوار و پاشماوە لەسەر مەریخ دەدۆزرێتەوە
K24 - هەولێر:
"MarsHelicopter" هەلیکۆپتەری تایبەتی ئاژانسی ناسا لەسەر مەریخ لە نوێترین وێنەیدا پاشماوە و شوێنهوار ئەو کەلوپەلە تێكشاکاوانە پیشان دەدات کە ساڵێک لەمەوبەر ئاژانسەکە بۆ ئەرکێکی تایبەت بۆ مەریخی ناردبوون.
هەژماری فەرمی ناسا لە تویتەر، وێنە نوێکەکانی "MarsHelicopter"ـی بڵاوکردەوە کە لەشوێنهواری دەفرێکی فڕیو دەچن، بەڵام لە راستیدا پاشماوەی چەند کەلوپەلێکە کە تایبەتن بە نیشتنەوەی گالیسکەی "Perseverance"ـدا رۆڵیان هەبوو.
We spy with our little eyes…rover landing gear!— NASA JPL (@NASAJPL) April 27, 2022
During the #MarsHelicopter’s 26th flight, it took photos of the entry, descent, & landing gear @NASAPersevere needed to safely land on Mars. You can see the protective backshell & massive dusty parachute. https://t.co/1r5uoc5FyM pic.twitter.com/ePlEASIrr0
Perseverance گالیسکەیەکی ناسا بوو لەسەر مەریخ کە ئەرکی توێژینەوە و وێنەگرن و چاودێری هەبوو.
لەبارەی شوێنهوار و پاشماوەی کەلوپەلەکانەوە، ئیان کلارک، ئەندازیاری بەرپرس لە سیستمی نیشتنەوەی گالیسکەکە لەسەر مەریخ گوتی: " وەك بڵێی لە جیهانێکی دیکەوە هاتووە.. وانییە؟"
Tour de Force: New images from our #MarsHelicopter show the parachute & backshell that landed @NASAPersevere.— NASA (@NASA) April 28, 2022
More than eye-popping pictures, they inform the tech we'll need for safely landing future missions, including astronauts, on the Red Planet. https://t.co/UiI9Qvggji pic.twitter.com/kGb1qWmBkQ