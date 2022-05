K24 – هه‌ولێر:

سه‌رۆك مه‌سعود بارزانی، به‌ بۆنه‌ی 29 ساڵه‌ی دامه‌زراندنی بنكه‌ی لالش، په‌یامێكی پیرۆزبایی ئاراسته‌ی ده‌سته‌ی باڵای بنكه‌كه‌ كرد.

رۆژی (12ی ئایار/ مایۆی 1993)، بنكه‌ی رۆشنبیری و كۆمه‌ڵایه‌تی ئێزدی له‌ پارێزگای دهۆك له‌ ژێر درووشمی "لالش كانییه‌كی روونه‌ و ده‌ڕژێته‌ رووباری رۆشنبیری كوردی" یه‌كه‌م كۆنگره‌ی دامه‌زراندنی به‌ڕێوه‌برد.

له‌ كۆنگره‌كه‌دا كه‌ 130 ئه‌ندام به‌شدار بوون، 11 ئه‌ندام وه‌ك ده‌سته‌ی باڵای بنكه‌كه‌ هه‌ڵبژێردران. ئه‌و بنكه‌یه‌ تا ئێستا چه‌ندین كۆنگره‌ی كردووه‌ و سه‌رپه‌رشتی كاروباری رۆشنبیری ئێزدییه‌كان ده‌كات و له‌ ماوه‌ی 29 ساڵی ته‌مه‌نیدا ده‌یان په‌رتووك و بڵاوكراوه‌ی جۆراوجۆری به‌ چاپ گه‌یاندووه‌.

له‌ په‌یامه‌كه‌یدا سه‌رۆك بارزانی رایگه‌یاندووه‌، بنكه‌ی لالش هه‌ر له‌ ده‌ستپێكی دامه‌زراندنییه‌وه‌ تا ئێستا به‌رده‌وامه‌ له‌ خزمه‌تی كولتووری گه‌لی كوردستان و پاراستن و به‌ره‌وپێشبردنی ره‌وشی كولتووری و نه‌ریتی كۆمه‌ڵایه‌تی ئێزدی.

ده‌قی په‌یامه‌كه‌

بناڤێ خودایێ مەزن و دلۆڤان

ڕێزداران دەستەیا بلندا بنگەهێ لالش یێ ڕەوشەنبیری

ب هەلکەفتا بیست و نەھ ساڵیا دامەزراندنا بنگەهێ لالش، پیرۆزباهیێن خۆ ئاراستەی ھەوەیێن بەرێز و ئەندام و کادرێن بنگەهێ لالش و هەموو خوشک و برایێن ئێزدی دکەم. سوپاسیا بنگەهێ لالش دكەم كو هەر ل دەستپێكا دامەزراندنا ڤی بنگەھی هەتا نوكە، به‌رده‌وام دخزمەتا كولتوورێ گەلێ كوردستانێ و پاراستن و پێشڤەبرنا ڕەوشا كولتووری و نەریتێت جڤاكا ئێزدی بوویە.

هیڤیدارم بەردەوام د گەشەکرن و پێشکەفتنێ دابن و ئارامی و خۆشیێ بۆ هەموو خوشک و برایێن ئێزدی دخوازم و هەر سەرکەفتی بن.

بمینن دخێر و خۆشیاندا.

مسعود بارزانی

12ـی ئایارا 2022

