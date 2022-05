بەڤیدیۆ.. جۆرج بۆش عێراق و ئۆکرانیا تێکەڵ دەکات

K24 - هەولێر:

جۆرج بۆش، سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا لەمیانەی گوتارێکیدا رۆژی چوارشەممە 19ـی ئایاری2022، بەهەڵە داگیرکردنی عێراق بە دڕندانە و ناڕەوا وەسف دەکات.

جۆرج دەبلیو بۆش، لەگوتارەکەیدا کە ئاهەنگێکی تایبەت لە شاری دالاسی ویلایەتی تێکساس پێشکەشی کرد، گوتی: "ئەنجامەکەی ناڕێکی و نەبوونی باڵانسە لە رووسیادا، ئەوە بڕیاری تاکە پیاوێکە کە دەستکیردوە بە لەشکرکێشیەکی ناڕەوا و دڕندانە بۆ سەر عێراق." دواتر سەری دەجوڵێنێت و دەڵێت "مەبەستم ئۆکرانیا بوو".

سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا بەتەمەنبوونی خۆی کردە پاساوی هەڵەکەی و بەشداربووانی ئاهەنگەکە دەستیان بە پێکەنین کرد.

لە ساڵی 2003 کاتێک جۆرج بۆش سەرۆکی ئەمەریکا بوو، بە پاساوی بوونی چەکی کۆمەڵکوژ سوپای ئەمەریکا جەنگی لەدژی رژێمی سەدام حسێن راگەیاند.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX