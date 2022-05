K24- هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان رایگه‌یاند، من له‌ داڤۆسم بۆ ئه‌وه‌ی تێڕوانینه‌كانمان له‌گه‌ڵ جیهانی بازرگانی ئاڵوگۆڕ بكه‌ین.

له‌ تویتێكدا له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی تویته‌ر، مه‌سرور بارزانی دووپاتیكرده‌وه‌، "من له‌ داڤۆسم بۆ ئه‌وه‌ی به‌شداری له‌ كۆڕبه‌ندی جیهاندا بكه‌م، تاوه‌كو تێڕوانینه‌كانمان له‌گه‌ڵ كۆمه‌ڵگه‌ی سیاسی و بازرگانی له‌باره‌ی رێگه‌ نوێیه‌كانی بازرگانی، ئاسایشی وزه‌ و خۆراك و گۆڕانكارییه‌ سیاسی و ئه‌منییه‌كان ئاڵوگۆڕ بكه‌ین".

I’m in Davos for #WEF22 to join the global debate — to share our perspectives with the political and business community on new trade routes; food and energy security, and political and security developments -mb.