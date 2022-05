سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دارایی هۆڵەندا کۆدەبێتەوە

K24 - هه‌ولێر:

مەسرور بارزانی سەرۆکی حكومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ چوارشەممە 25ی ئایاری 2022، لە داڤۆس، لەگەڵ سیخرێد کاخ، جێگری سەرۆك وەزیران و وەزیری دارایی هۆڵەندا کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا برەودان بە پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و هۆڵەندا تاووتوێ کرا. بەتایبەتی هەماهەنگیی و هاریکاری لە بوارەکانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و پشتگیریکردنی کەرتی کشتوکاڵ و بەڕێوەبردنی سەرچاوەکانی ئاو و پەرەپێدانی وەبەرهێنانی هۆڵەندی لە هەرێمی کوردستان.

We partner with the Netherlands on security, reform, and private sector growth. @SigridKaag and I spoke about micro-finance for startups, scholarships, and vocational training.



Our people are our richest asset. #WEF22 pic.twitter.com/5k8RVbysex