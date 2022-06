مەسرور بارزانی: لەو مەترسیانەی هەرەشەن بۆ سەر ژینگە و هەسارەی زەوی تێدەگەین

K24 - هەولێر:

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە رۆژی جیهانی ژینگەدا پەیامێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، پێویستە هەموومان پێکەوە بۆ پاراستن و خۆ گونجاندن لەگەڵ ژینگە و سروشت کار بکەین.

مەسرور بارزانی لە نوێترین تویتیدا رایگەیاند، لە رۆژی جیهانی ژینگەدا لەو مەترسیانەی هەرەشەن بۆسەر ژینگە و هەسارەی زەوی تێدەگەین.

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان گوتیشی: "پێویستە هەموومان پێکەوە بۆ پاراستن و خۆ گونجاندن لەگەڵ ژینگە و سروشت کار بکەین".

On this #WorldEnvironmentDay, we understand the challenges that threaten the environment and the planet as a whole. We must all join hands to protect and live in harmony with our natural environment. #OnlyOneEarth pic.twitter.com/IbSTl6pwkM