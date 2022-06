 ڤۆن دێرلاین گەیشتە کیێڤ

K24 - هەولێر:

ئەمڕۆ شەممە 11ـی حوزەیرانی 2022، ئۆرسۆلا ڤۆندێر لاين، سەرۆکی کۆمسیۆنی یەکێتی ئەوروپا گەیشتە کیێڤ و لەگەڵ زیلێنسکی کۆدەبێتەوە.

بە گوێرەی هەواڵێكی ئاژانسی فرانس پرێس، ڤۆن دێرلاین لەگەڵ زیلێنسکی بۆ تاووتوێکردنی ئەندامێتیی ئۆکرانیا لە یەکێتی ئەوروپا، گەیشتە کیێڤ و لەگەڵ سەرۆکی ئۆکرانیا کۆدەبێتەوە.

ڤۆن دێرلاین لە تویتێکدا رایگەیاند، "لەگەڵ سەرۆک زیلێنسکی باس لەو کارە هاوبەشانە دەکەم کە پێویستن بۆ ئاوەدانکردنەوە و بەرەوپێشچوونی ئۆکرانیا لە هەوڵەکانیدا بۆ چوونە نێو یەکێتی ئەوروپاوە. ئەوروپا لەگەڵ ئێوەیە".

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV