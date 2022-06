K24- هه‌ولێر:

له‌ تویتێكدا له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی تویته‌ر، مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان دووپاتیكرده‌وه‌، له‌گه‌ڵ قوباد تاڵه‌بانی بانگه‌وازمان بۆ پشتگیریكردنی كارنامه‌ی چاكسازیمان نوێكرده‌وه‌ و گوتیشی: په‌یامی من بۆ شاندی یه‌كێتی به‌ سه‌رۆكایه‌تی بافڵ تاڵه‌بانی ئه‌وه‌ بوو، "با سه‌رنج بده‌ینه‌ سه‌ر ئه‌وه‌ی هه‌موومان ده‌مانه‌وێت".

مه‌سرور بارزانی له‌ تویته‌كه‌یدا نووسیویه‌تی: ئەمڕۆ، لەگەڵ قوباد تاڵه‌بانی بانگەوازمان بۆ پشتگیریکردنی کارنامەی چاکسازیمان نوێکردەوە. ئه‌مه‌ش مانای وایه‌، كه‌ دەبێت هه‌موومان وەك یەك تیم کار بکەین بۆ هەموو کوردستان.

له‌ درێژه‌ی تویته‌كه‌یدا سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان جه‌ختیشیكرده‌وه‌، په‌یامی من بۆ شاندی یەکێتی كوردستان به‌ سه‌رۆكایه‌تی بافڵ تاڵه‌بانی ئه‌وه‌بوو: "با سەرنج بدەینە سەر ئەوەی کە هەموومان دەمانەوێت: سەقامگیری، خزمەتگوزارییە گشتیەکان به‌شێوه‌یه‌كی باشتر و ئەو داهاتووەی شایه‌نی گەلەکەمانه‌".

Today, with @qubadjt, we renewed calls to back our reform agenda. That means we must work as one team for all of Kurdistan.



My msg to PUK delegation led by @Bafeltalabani: Let’s focus on what we all want: stability, better public services, and the future our people deserve -mb. pic.twitter.com/ZbUCu2wVpi