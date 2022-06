بە ڤیدیۆ.. ترەمپ گاڵتە بە کەوتنەکەی بایدن دەکات

K24 - هەولێر:

دوای بڵاوبوونەوەی ڤیدیۆی کەوتنی جۆو بایدن، سەرۆکی ئەمەریکا لەسەر پاسکیلەکەی لە ویلایەتی دێلاوێر، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "تروس" گاڵتە بە رووداوەکەی دەکات.

دۆناڵد ترەمپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس ڤیدیۆیەکی خۆی بڵاوکردەوە کە لە سەرەتا خۆی تێیدا یاری گۆڵف دەکات و لە کۆتاییشدا ساتی کەوتنی جۆ بایدن نیشان دەدات، وەک ئەوەی تۆپی گۆڵفەکەی جۆو بایدنی بە ئامانج گرتبێت.

BREAKING: Former President of the United States of America, Donald J. Trump, takes to Truth Social to comment on Joe Biden's recent bicycling mishap with golfing video mocking the situation 😆 pic.twitter.com/hGpdiCIXSB