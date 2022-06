ئۆکرانیا: رووسیا پۆڵای عێراقی دزیووە

K24 - هەولێر:

گرووپی کۆمپانیاکانی مێتینڤێست هۆشداری دەداتە کڕیارانی کانزاکان و دەڵێت پۆڵا رووسیا لە ئۆکرانیا پۆڵای تایبەت بە عێراق و چەند وڵاتێکی دیکەی دزیووە.

گرووپی کۆمپانیاکانی مێتینڤێستی ئۆکرانی رایگەیاند، هێزەکانی رووسیا لە بەندەری ماریۆپۆڵ بڕێکی پۆڵایان دزیووە.

مێتینڤێست ئاماژەی بەوەشدا، زیاتر لە 234 هەزار ملیۆن تۆن بەرهەمی پۆڵا کە لەلایەن کارگەکانی ئیلیچ و ئازۆڤستاڵەوە بەرهەمدەهێنرێت، کاتێک لەشکرکێشییەکانی رووسیا دەستیپێکرد، لە ماریۆپۆڵ هەڵگیراون، کە بڕیار بووە هەناردە بکرێت بۆ کڕیارانی کانزا لە وڵاتانی عێراق، میسر، بەلجیکا، یۆنان، پرتوگال، تورکیا و ئیسپانیا.

کۆمپانیای مێتینڤێست ئاماژەی باسی لەوەش کرد، داوا لە کڕیاران دەکەین ئۆفەرەکانی پەیوەست بە بەرهەمە دزراوەکان رەت بکەنەوە، بە وردی هەموو گرێبەستێک پشتڕاست بکەنەوە کە پەیوەندی بە هەر بەرهەمێکی پۆڵا هەیە کە بنەچەی گوماناوی هەبێت، ڕەوایەتی بەڵگەنامەکانی گواستنەوە پشتڕاست بکەنەوە، بڕوانامەی بنەچەی بەرهەمە پۆڵاینەکانی شارە تایبەتەکانی رووسیا و ئۆکرانیا هەڵسەنگێنن، گرێبەستی گوماناوی لەگەڵ کۆمپانیا ڕووسییەکان رەت بکەنەوە و ئێمە لە ئۆفەرە گوماناوییەکان ئاگاداربکەنەوە".

#Metinvest Group has addressed buyers of steel products, asking them not to purchase steel products from Ilyich Steel and #Azovstal that have been stolen by the Russians from the port of Mariupol.



