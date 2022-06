K24- هه‌ولێر:

ڤۆلۆدیمێر زێلێنسكی، سه‌رۆكی ئۆكرانیا رایگه‌یاند، هێرشێكی مووشه‌كیی رووسیا ناوه‌ندێكی بازرگانیی جه‌نجاڵی له‌ شاری كریمنشۆك، له‌ ناوه‌ڕاستی وڵاته‌كه‌ی كرده‌ ئامانج.

زێلێنسكی گوتی: له‌كاتی هێرشه‌كه‌دا زیاتر له‌ هه‌زار كه‌س له‌ناو ناوه‌نده‌ بازرگانییه‌كه‌ بوون، هه‌رچه‌ند هیچ ورده‌كارییه‌كی له‌باره‌ی ژماره‌ی قوربانیانی ئه‌و هێرشه‌ی نه‌دا، به‌ڵام به‌گوێره‌ی ئاژانسی هه‌واڵی رۆیته‌رز، زێلێنسكی گوتی: "مه‌حاڵه‌ ژماره‌ی قوربانییه‌كان بزانرێت".

سه‌رۆكی ئۆكرانیا له‌ تێلیگرام نووسیویه‌تی: "شتێكی بێ مانایه‌، كه‌ هیوامان به‌ پابه‌ندبوون و مرۆڤایه‌تی رووسیا هه‌بێت".

چه‌ند گرته‌یه‌كی ڤیدیۆیی له‌ تۆڕه‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان بڵاوبوونه‌ته‌وه‌، دیمه‌نی كاتی هێرشه‌كه‌یان بۆ سه‌ر ناوه‌نده‌ بازرگانییه‌كه‌ی ئۆكرانیا تۆماركردووه‌ و له‌ گرته‌كاندا دیاره‌، كه‌ چڕه‌دووكه‌ڵێكی گه‌وره‌ ره‌ش له‌ ناوه‌نده‌كه‌ به‌رزده‌بێته‌وه‌ و ئاسمانی ناوچه‌كه‌ی ته‌نیوه‌، له‌كاتێكدا تیمه‌كانی ئاگركوژێنه‌وه‌ سه‌رقاڵی كۆنترۆڵكردنی ئاگره‌كه‌ن.



“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.



Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD