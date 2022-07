K24 - هه‌ولێر:

سه‌رچاوه‌ میدیاییه‌كانی ئیسرائیل چه‌ند گرته‌ ڤیدیۆییه‌كیان بڵاوكرده‌وه‌، كه‌ تێیدا دوێنێ ئێواره‌ زنجیره‌یه‌ك ته‌قینه‌وه‌ له‌ بنكه‌ی "مالیك ئه‌شته‌ر"ی سه‌ر به‌ سوپای پاسداران له‌ تارانی پایته‌ختی ئێران روویداوه‌.

به‌ گوێره‌ی راپۆرتێكی ماڵپه‌ڕی "عه‌ره‌بیه‌"، ده‌نگی ته‌قینه‌وه‌كان كاتژمێر 9:15 خوله‌كی ئیواره‌ی دوێنێ به‌ كاتی تاران له‌ نزیك سه‌ربازگه‌ی مالیك ئه‌شته‌ر له‌ ناوچه‌ی (15)ی باشووری پایته‌خت بیستراوه‌ و چه‌ند گرته‌ ڤیدیۆیه‌ك بڵاوكراوه‌ته‌ه‌، كه‌ زنجیره‌ ته‌قینه‌وه‌یه‌ك تۆماركراوه‌، به‌ڵام سه‌رچاوه‌ فه‌رمییه‌كان ئێران هیچ زانیارییه‌كیان ئاشكرا نه‌كردووه‌.

دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی هه‌واڵی ته‌قیه‌نه‌وه‌كانی تاران، چه‌ند هه‌ژمارێكی تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تیی تویته‌ری ئیسرائیلی، به‌ تایبه‌تی "تیرور ئه‌لارم" و "ئه‌لفا" ته‌قینه‌وه‌كه‌یان پشتڕاكرده‌وه‌.

Regarding this, it looks like an IED explosion or an ammunition detonation, either way, doesn't look serious.

Reported as IRGC Malik Ashtar HQ blast in #Tehran #Iran pic.twitter.com/Y5hljiRfQg