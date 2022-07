K24 - هه‌ولێر:

لە ویلایەتی ئۆندۆی باشووری رۆژئاوای نه‌یجیریا، 77 کەس کە لە کڵێسایەکدا بە بارمتە گیرابوون، رزگارکران، ده‌سه‌ڵاتدارانی وڵاته‌كه‌ رایانگه‌یاند، دوای رزگاركردنی به‌بارمه‌ته‌كراوه‌كان، قه‌شه‌كه‌ش ده‌ستگیركراوه‌.

بەپێی ئەو هەواڵانەی لە راگەیاندنی نیشتمانیی نه‌یجیریادا بڵاوکراونەتەوە، لە نهۆمی خوارەوەی کڵێسایەکدا لە ناوچەی ڤالینتینۆ سەربە ویلایەتی ئۆندۆ، 77 کەس بە بارمتە گیرابوون.

لە ئەنجامی ئەو زەنگی ئاگادارییەی دانیشتوانی ناوچەکە لێیانداوه‌، هەر 77 کەسەکە، کە 23یان منداڵ بوون، رزگارکران.

بەرپرسی پەیوەندییە گشتییەکانی پۆلیس لە ویلایەتەکە، فومیلایۆ ئۆدونلامی لە راگەیەندراوێکدا باسی لەوە کرد، قەشەکە دەستگیرکراوە و لێکۆڵینەوە لە رووداوەکە دەستی پێکردووە.

Video of the rescued children from Church underground in Ondo town onboard buses with security escort to Ondo State Police Command in Akure Via Phanciey pic.twitter.com/1mr1JzeT7S