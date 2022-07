K24 - هه‌ولێر:

پۆلیسی دانیمارك رایگه‌یاند، كه‌سێك له‌ سه‌نته‌رێكی بازرگانی ته‌قه‌ی له‌ خه‌ڵك كردووه‌، به‌هۆیه‌وه‌ 3 كه‌س كوژراون و ژماره‌یه‌كی دیكه‌ش بریندارن، دوای ئه‌وه‌ ده‌ستگیركراوه‌.

به‌ گوێره‌ی راگه‌یه‌ندراوێكی پۆلیسی كۆپنهاگن-ی پایته‌ختی دانیمارك، بۆ رووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ی ته‌قه‌كه‌ره‌كه‌ی "سه‌نته‌ری فیلدز"ی بازرگانی هێزێكی ئه‌منییان ناردووه‌ و داوایان له‌ خه‌ڵكه‌كه‌ كردووه‌، له‌ شوێنی خۆیان بمێننه‌وه‌، چاوه‌ڕێی به‌هاناوه‌چوون بكه‌ن.

ئاماژه‌ به‌وه‌ش كراوه‌، دوای هێرشه‌كه‌، 3 كه‌س له‌ رووداوه‌كه‌ كوژراوه‌ و ژماره‌یه‌كیش بریندار هه‌ن، ته‌قه‌كه‌ره‌كه‌ش ده‌ستگیركراوه‌، كه‌ ته‌مه‌نی 22 ساڵه‌، به‌بێ ئه‌وه‌ی ناوه‌كه‌ی ئاشكرا بكرێت.

له‌ تۆڕه‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كانه‌وه‌ چه‌ند گرته‌یه‌ك بڵاوكرایه‌وه‌، كه‌ خه‌ڵك له‌ ترسی ته‌قه‌كه‌ره‌كه‌ له‌ سه‌نته‌ره‌ بازرگانییه‌كه‌ راده‌كه‌ن، له‌ گرته‌یه‌كی دیكه‌ش ده‌ركه‌وتووه‌، ته‌قه‌كه‌ره‌كه‌ له‌سه‌ر پلیكانه‌یه‌ك دێته‌ خواره‌وه‌ و ته‌قه‌ ده‌كات، بۆ ئه‌مه‌ش پۆلیس هێزه‌ ئه‌منییه‌كانی له‌ سه‌نته‌ره‌كه‌ بڵاوكرده‌وه‌، تا ته‌قه‌كه‌ره‌كه‌یان ده‌ستگیركرد.



به‌ گوێره‌ی راگه‌یه‌ندراوی پۆلیس، تۆمه‌تباره‌كه‌ جگه‌ له‌ چه‌ك، ته‌قه‌مه‌نیشی هه‌ڵگرتووه‌، بۆیه‌ ئه‌وان لێكۆڵینه‌وه‌یان ده‌ستپێكردووه‌، تا بزانن كه‌سی دیكه‌ له‌ هێرشه‌كه‌ هاوكاری كردووه‌.

سورین تۆماس، لێكۆڵه‌ری پۆلیسی كۆپنهاگن ئاشكرای كرد، ته‌قه‌كه‌ره‌كه‌ 3 كه‌سی كوشتووه‌، كه‌ یه‌كێكیان ته‌مه‌نی سه‌رووی 40 ساڵه‌، دوانه‌كه‌ی دیكه‌ش كوڕێك و كچێكن، ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كرد، له‌ناو برینداره‌كانیش 3 كه‌س برینه‌كانیان سه‌خته‌.

روونیشكرده‌وه‌، هه‌رچه‌نده‌ تۆمه‌تباره‌كه‌ له‌لایه‌ن پۆلیس ناسراوه‌ته‌وه‌، به‌ڵام زانیارییه‌كانیان سه‌ره‌تاییه‌ و نازانرێت هێرشه‌كه‌ به‌ پاڵنه‌ری ره‌گه‌زپه‌رستی بووه‌، یان پاڵنه‌رێكی دیكه‌ی هه‌بووه‌.