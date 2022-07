K24 - هه‌ولێر:

دانیشتوانی شاری ماریوپۆل-ی باشووری رۆژهه‌ڵاتی ئۆكرانیا هه‌فتانه‌ له‌لایه‌ن سوپای رووسیاوه‌ ته‌نیا 4 لیتر ئاویان پێده‌رێت، كه‌ به‌هۆی جه‌نگی چه‌ند مانگه‌ی رابردووی وڵاته‌كه‌ شاره‌كه‌یان تووشی قه‌یرانی ئاو و خۆراك بووه‌ته‌وه‌.

ئه‌نجومه‌نی شاری ماریوپۆل رایگه‌یاند، بۆ به‌ده‌ستهێنانی ئاوی خواردنه‌وه‌، خه‌ڵكی شاره‌كه‌ ده‌بێت له‌ به‌ره‌به‌یانییه‌وه‌ له‌ نۆره‌ی وه‌رگرتنی ئاو بووه‌ستن و چه‌ند كاتژمێرێك چاوه‌ڕوان بكه‌ن، له‌ ئه‌نجامی ئه‌و چاوه‌ڕوانییه‌ش، هه‌فتانه‌ ته‌نیا 5 لیتر ئاویان به‌رده‌كه‌وێت.

كه‌ناڵی "نێكستا" گرته‌یه‌كی ڤیدیۆیی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی توێته‌ر بڵاوكرده‌وه‌، كه‌ ماوه‌ی 11 چركه‌یه‌، ده‌ركه‌وتووه‌، خه‌ڵكی ماریوپۆل له‌به‌رده‌م تانكه‌رێكی ئاو له‌ نۆره‌ی وه‌رگرتنی ئاو وه‌ستاون، تانكه‌ره‌كه‌ش پیتی "Z"ی له‌سه‌ر نووسراوه‌، به‌گوێره‌ی ئه‌و پیته‌ بێت، سوپای رووسیا ئه‌و ئاوه‌یان بۆ دابین ده‌كات.

له‌ مانگی ئایار/ مایۆی رابردووه‌وه‌ شاری ماریوپۆل له‌لایه‌ن سوپای رووسیاوه‌ داگیركراوه‌، خه‌ڵكی شاره‌كه‌ به‌هۆی شه‌ڕی چه‌ند مانگه‌ی رابردوو تووشی برسیه‌تی بوون و دوای ئه‌وه‌ی شاره‌كه‌شیان كه‌وته‌ ده‌ست رووسیا، رێگری ده‌كرێت خۆراك بۆ شاره‌كه‌ بێت، جگه‌ له‌وه‌ی له‌ خزمه‌تگوزاری ئاویش بێبه‌ش كراون.

