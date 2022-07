مەسرور بارزانی: دڵگرانبووم بە بیستنی ھەواڵی کۆچی دوایی سکرتێری گشتی ئۆپێک

K24 - هەولێر:

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی ھەرێمی کوردستان بەبۆنەی کۆچی دوای محەممەد بارکیندۆ، سکرتێری گشتی رێکخراوی ئۆپێک پەیامێکی ئاراستەی هاوڕێ و خانەوادەی کۆچکردوو کرد.

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تویتێکدا نووسیویەتی: "دڵگرانبووم بە بیستنی ھەواڵی کۆچی دوایی محەممەد بارکیندۆ سکرتێری گشتی ئۆپێک. پێکەوە بیرەوەری و پەیوەندی دۆستانەمان ھەبووە".

مەسرور بارزانی لە هەمان تویتدا نوسیوویەتی: "سەرەخۆشی لە خێزان و ھاورێیانی و ئەندامانی ئۆپێک دەکەم."

Saddened to learn about the passing of OPEC Secretary General Mohammed Barkindo. I have fond memories of our recent, friendly exchanges.



My condolences to his family, friends and the OPEC community -mb.