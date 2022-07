K24- هه‌ولێر:

سەرۆکی حکومەتی ھەرێمی کوردستان له‌باره‌ی سه‌ردانه‌كه‌ی جۆ بایدن بۆ رۆژهه‌ڵاتی ناوه‌ڕاست راگه‌یه‌ندراوێكی بڵاوكرده‌وه‌، تێیدا رایگه‌یاند، "پێشوازییەکی گەرم لە سەردانەکەی سەرۆکی ئەمه‌ریکا بۆ رۆژھەڵاتی ناوەڕاست دەکەم".

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان ئه‌مڕۆ (هه‌ینی 15ـی ته‌مموز / یۆلیۆی 2022) راگه‌یه‌ندراوێكی بڵاوكرده‌وه‌، تێیدا ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات: "ھیوادارم سه‌رۆكی ئه‌مه‌ریكا لە گفتوگۆکانیدا قوربانییەکانی خەڵکی کوردستان لە دژی تیرۆریزم لەبیر نەکات".

مه‌سرور بارزانی راشیگه‌یاند، "ھیوادارم مافە دەستوورییەکانی گەلی کوردستان لە عێراقی فیدراڵ بپارێزرێن".

هه‌روه‌ها گوتی: "ھیوادارم مافە دەستوورییەکانی ھەرێمی کوردستان لەناویشیاندا سوود وەرگرتن لە سەرچاوەکانی وزە، کە ئەمه‌ریکا وەبەرھێنانێکی زۆری لەو سێکتەرەدا کردووە، بپارێزرێن".

سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌باره‌ی كێشه‌كانی نێوان هه‌ولێر و به‌غدا گوتیشی: "ھیوادارم مافە دەستورییەکانمان نەکرێنە قوربانی ململانێی لایەنە سیاسییەکانی عێراق".

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كرد: " لەبیرمە ساڵانێک لەمەوبەر پێکەوە لەگەڵ سەرۆک بایدن گفتوگۆمان کردووە، و ناوبراو رۆڵی ھەبووە لە دەستکەوتەکانی گەلی کوردستان دوای ساڵی 2003، لەو کاتەی کۆنگرێسمان بووە تا گەیشتنی بە سەرۆکایەتی ئەمه‌ریکا، بەردەوام پابەندبوونی خۆی بەرامبەر کوردستان دەربڕیووە".

ئه‌وه‌شی خسته‌ڕوو، "لە گفتوگۆکانم لەگەڵ سەرکردەکانی وڵاتانی کەنداو جەختم لە گرنگی پشتیوانیان بۆ سیستمی فێدراڵی عێراق سێکتەری وزە، و هه‌روه‌ها گرنگی پشتیوانیان لە چارسەری ناکۆکیەکانی نێوان ھەولێر و بەغدا، کردووەتەوە".

مه‌سرور بارزانی جه‌ختی له‌وه‌ كرده‌وه‌، "ئێستا لەھەمووکات زیاتر بۆ سەقامگیری و ئاسایشی عێراق و ھەرێمی کوردستان، گرنگە دەستوور ناوبژیوان بێت، داوا لە ھاوبەشەکانمان لە وڵاتانی کەنداو و سەرۆک بایدن دەکەم، پشتیوانی لەو پرەنسیپە بکەن و لە لوتکەی وڵاتانی ئەنجوومەنی ھاریکاری کەنداو ئەم پشتیوانییە بە روونی بگەیه‌نن".

روونیشیكرده‌وه‌، کێشە لەنێوان بەغدا و وڵاتانی ناوچەکە روودەدات، ناکرێت ئەو کێشانە بە بە سیاسیکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت بۆ بەگژداچوونەوەی سەقامگیرترین و خۆشگوزەرانترین بەشی عێراق بەکاربھێنرێن.

دووپاتیكرده‌وه، "کوردستان رۆڵی خۆی دەگێرێت لە بەدیھێنانی سەقامگیری، ئاسایش و خۆشگوزەرانی لە عێراق و ناوچەکە، ئەمە لە بەرژەوەندی ھەموومانە، بەڵام ئەو پێشکەوتنەی لە ساڵانی رابردوو بەدەستمانھێناوە لەژێر ھەرەشەیە، پێویستە پێکەوە کاربکەین بۆ راستەڕێکردنەوەی دۆخەکە".

I very much welcome @POTUS's visit to the Middle East.



I hope that in his discussions the sacrifices of the Kurdish people in fighting terrorism are not forgotten.



And I hope that the constitutional rights of Kurdistan in a federal Iraq are recognized and protected -mb. pic.twitter.com/9AsSkLCW5x