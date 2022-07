K24 - هه‌ولێر:

به‌گوێره‌ی سه‌رچاوه‌ میدیاییه‌كانی ئێران، به‌هۆی لافاوه‌وه‌ 21 كه‌س له‌ باشووری ئێران گیانیان له‌ده‌ستدا و 4 كه‌سی دیكه‌ش بێسه‌روشوێنن.

ئاژانسی هه‌واڵی "ئێرنا"ی فه‌رمی له‌ زاری یوسف كاركه‌ر، به‌رپرسی ناوچه‌ی "ئیسته‌هبان" بڵاویكرده‌وه‌، كاتژمێر 5:00ی ئێواره‌ به‌ كاتی ئێران بارانێكی به‌خوڕ هه‌ردوو شاری "ئیج" و "رودبال"ی گرته‌وه‌، كه‌ بووه‌ته‌ هۆی درووستبوونی لافاو.

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كرد، له‌ ئه‌نجامی لافاوه‌كه‌ ته‌رمی 21 كه‌س له‌ ناوچه‌ی "ئیستهبان" دۆزراونه‌ته‌وه‌، به‌ڵام تا ئێستا ته‌رمی 13 كه‌سیان نه‌ناسراونه‌ته‌وه‌. 4 كه‌سیش وه‌ك بێسه‌روشوێنان هه‌ژمار كراون و تیمه‌كانی فریاكه‌وتن به‌دوایاندا ده‌گه‌ڕێن.

ئاژانسی فرانس پرێس بڵاویكرده‌وه‌، پێشتر خه‌لیل عه‌بدوڵڵاهی، به‌ڕێوه‌به‌ری گشتیی ئیداره‌ی قه‌یرانه‌كان ئاماژه‌ی به‌وه‌ كردبوو، 15 كه‌س له‌ لافاوه‌كه‌ی ئیسهبان مردوون و 8 كه‌سیش بێسه‌روشوێنن.

له‌ تۆڕه‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كانیش چه‌ند گرته‌یه‌كی ڤیدیۆیی بڵاوكراونه‌ته‌وه‌، كه‌ ئاستی لافاوه‌كه‌ نیشان ده‌دات و لافاویش ژماره‌یه‌ك ئۆتۆمبێل راپێچ ده‌كات، له‌ گرته‌یه‌كی دیكه‌ش چه‌ند كه‌سێك به‌هانای سه‌رنشینی ئۆتۆمبێلێك ده‌چن و رزگاریان ده‌كه‌ن.

#Iran : At least 20 people have died-3 missing-in flash flooding caused by heavy rain near city of Estahban with dam breaking-people had gathered on Rodbal river bank to celebrate holiday- #استهبان #رودبال pic.twitter.com/Tn4FsOfjfm