K24 - هه‌ولێر:

پۆلیسی ئه‌فغانستان رایگه‌یاند، ته‌قینه‌وه‌یه‌ك له‌ ناوچه‌یه‌كی نیشته‌جێبوون له‌ كابوولی پایته‌ختی وڵاته‌كه‌ روویدا، كه‌ له‌ ئه‌نجامی ته‌قینه‌وه‌كه‌ 8 كه‌س كوژران و 18 كه‌سی دیكه‌ش برینداربوون.

خالید زه‌ردان، گوته‌بێژی پۆلیسی كابوول ئاشكرایكرد، ته‌قینه‌وه‌كه‌ له‌ ناوچه‌یه‌كی قه‌ره‌باڵغ روویداوه‌ و لێكۆڵینه‌وه‌ش به‌رده‌وامه‌.

گرته‌ ڤیدیۆییه‌ك له‌ تۆره‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان بڵاوبووه‌ته‌وه‌، كه‌ هه‌ر دوای ته‌قینه‌وه‌كه‌ی تۆماركراوه‌، ژ‌ماره‌یه‌ك كه‌س له‌وێ راده‌كه‌ن و هه‌ندێك خه‌ڵكیش بۆ یارمه‌تیدانی برینداره‌كان دێنه‌ پێشه‌وه‌.

داعش به‌رپرسیاریه‌تی ته‌قینه‌وه‌كه‌ی له‌ئه‌ستۆگرت

رێكخراوی تیرۆریستی داعش له‌ راگه‌یه‌ندراوێكدا له‌ كه‌ناڵی تایبه‌تی خۆیان له‌ تێلیگرام رایانگه‌یاند‌، ئه‌وان ته‌قینه‌وه‌كه‌ی رۆژئاوای پایته‌ختی ئه‌فغانستان ئه‌نجام داوه‌، به‌پێی راگه‌یه‌ندراوه‌كه‌یان بێت،‌ 20 كوژراو و برینداری لێكه‌وتووه‌ته‌وه‌.

به‌گوێره‌ی راپۆرتێكی ماڵپه‌ڕی "عه‌ره‌بیه‌"، له‌وه‌ته‌ی بزووتنه‌وه‌ی تاڵیبان بوونه‌ته‌ فه‌رمانڕوای وڵاته‌كه‌، ژماره‌ی هێرش و ته‌قینه‌وه‌كان كه‌مبوونه‌ته‌وه‌، به‌ڵام له‌ مانگی نیسانی رابردووه‌وه‌، زنجیره‌یه‌ك ته‌قینه‌وه‌ ده‌ستیپێكردووه‌، له‌ مانگی ئایاریش ده‌یان كه‌س به‌هۆی ته‌قینه‌وه‌یه‌ك كوژران.

