K24 - هه‌ولێر:

محه‌مه‌د بویا تورای، یاریزانی به‌رگریكاری یانه‌ی مالمۆی سویدی له‌سه‌ر داوای یانه‌كه‌ی نه‌یتوانی له‌ رۆژی ئاهه‌نگی هاوسه‌رگیرییه‌كه‌ی ئاماده‌بێت، بۆیه‌ ناچاربووه‌ "سیرالیۆن" جێبهێڵێت و به‌ره‌و سوید گه‌شت بكات، تورای رایگه‌یاند، ناچاربووه‌ براكه‌ی خۆی راسپێرێت به‌ نوێنه‌رایه‌تی ئه‌و له‌ ئاهه‌نگه‌كه‌ له‌ ته‌نیشت بووكه‌كه‌ بووه‌ستێت.

تورای له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی تویته‌ر چه‌ند رۆژێك به‌ر له‌ ئێستا وێنه‌ی خۆی و هاوسه‌ره‌كه‌ی بڵاوكرده‌وه‌، به‌ڵام دواتر رایگه‌یاند، به‌ر له‌ ئاهه‌نگی هاوسه‌رگیرییه‌كه‌ ئه‌و وێنانه‌ گیراون، بۆیه‌ چه‌ند وێنه‌یه‌كی دیكه‌ی بڵاوكرده‌وه‌، كه‌ براكه‌ی له‌ شوێنی ئه‌و له‌گه‌ڵ بووكه‌كه‌ له‌ رۆژی هاوسه‌رگیرییه‌كه‌ وه‌ستاوه‌.

🌟🐐🦁🇸🇱The whole social media trending on my marriage situation,which i said my brother to represents me,that him on the pictures on that day,do to my job to come to Sweden.I presenting you the whole misconception of the wedding (Nikkah marriage) in Sierra Leone,that i didn’t … pic.twitter.com/vGo0WxCduW