هاوسەری پێشووی سەلمان رووشدی باسی تەندروستی سەلمان دەکات

K24 - هەولێر:

پادما لاکشمی، هاوسەری پێشووی سەلمان رووشدی، نووسەر و رۆماننووسی هیندی-بەریتانی ئاسوودەبوونی خۆی سەبارەت بە باری تەندروستی سەلمان دەربڕی.

پادما لە تویتێکدا نووسیەتی، "ئاسوودەم بەوەی سەلمان رووشدی دوای کارەساتەکەی هەینی خەریکە باشتر دەبێت. بێدەنگ و نیگەران ماومەتەوە، دواجار دەتوانم ئاهێکی ئارامی هەڵمژم، هیوای زوو چاکبوونەوەی بۆ دەخوازین".

رۆژی هەینی 12ـی ئابی 2022، سەلمان روشدی، نووسەری کتێبی ئایەتە شەیتانییەکان، لە پەیمانگایەکی نیویۆرک لەلایەن کەسێکەوە هێرشیکرایە سەر و لە ئاکامدا، بە برینداری گەیەندرایە نەخۆشخانە.

پادما لاکشمی (51 ساڵ) نووسەر، چالاکوان، مۆدێل و پێشکەشکاری بەرنامەی تەلەڤزیۆنییە، بە رەگەز هیندیە و هەڵگری رەگەزنامەی ئەمەریکیە، لە ساڵانی 2004 بۆ 2007 لەگەڵ سەلمان رووشدی لە ژیانی هاوسەریدابوون و دواتر جیابوونەتەوە.

Relieved @SalmanRushdie is pulling through after Friday’s nightmare. Worried and wordless, can finally exhale. Now hoping for swift healing.