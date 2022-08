بە ڤیدیۆ.. دەرکەوتنی سەرۆکوەزیرانی فینلەندا لە ئاهەنگێکدا هەرادەنێتەوە

K24 - هەولێر:

سانا مارین، سەرۆک وەزیرانی فینلەندا، پاش بڵاوبوونەوەی گرتە ڤیدۆیەك کە تێیدا لە ئاهەنگێك لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی سەما دەکات و مەی دەخواتەوە، رووبەڕووی رەخنەی توندی کۆمەڵگە و بەشێك لە سیاسییەکانی وڵاتەکەی بوویەوە.

سەرۆک وەزیران دانی بەوەدا ناوە کە بەشداری ئاهنگەکەکەی کردووە و سەمای کردووە، بەڵام پێیوابووە ئەو گرتە ڤیدۆیانە لەلایەن هاوڕێکانیەوە دەگیرێن و بڵاوناکرێنەوە. هەروەها راشیگەیاند، زۆر "نیگەرانە" لە بڵاوبوونەوەی ئەو گرتانە.

هەر لە هەمان پارچە ڤیدیۆدا، چەند کەسێک لە کاتی سەماکردن هاوار دەکەن و باسی "کۆکاین" دەکەن.

سەرۆک وەزیران گووتیشی کە لەو ئاهەنگەدا، هیچ کارێکی "نایاسایی" نەکردووە.

لە وەڵامدا، پەرلەمانتارێکی فینلەندا داوای لە سەرۆک وەزیران کرد کە پشکنینی بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر بکات و دەرئەنجامەکەی بۆ رای گشتی بڵاوبکاتەوە.

کۆمەڵێك لەو باوەڕەدان کە پارچە ڤیدیۆکە دەبێتە هۆی زیاتر بەناوبانگ بوونی سەرۆکوەزیران لە کاتێکدا هەندێك لە کاردانەوەکان رەخنەی تووند لە مارین دەگرین و ئەو کارەی بە "نابەرپرسیار" نێوزەد دەکەن.

پارساڵ، سەرۆک وەزیران دووبارە کەوتەوە بەر رەخنەی تووند کاتێک لەگەڵ چەند هاوڕێیەکدا لە دەرەوە بینران لە میانی رێکارە تووندەکانی کۆرۆنا لەو وڵاتە.

