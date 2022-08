نێچیرڤان بارزانی: بۆ رێگریکردن لە سەرهەڵدانەوەی تیرۆر پێویستە یەکڕیزبین

K24 – هەولێر

سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت: پێویستە یەکڕیزبین، بۆ ئەوەی رێگری لە سەرهەڵدانەوەی تیرۆر بکەین.

نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی رۆژی جیهانی یادکردنەوەی قوربانیانی تیرۆر لە تویتێکدا نووسیویەتی: "لە رۆژی جیهانی یادکردنەوەی قوربانیانی تیرۆر، یادی ئەوانە دەکەینەوە کە لە کوردستان و جیهان بوونەتە قوربانی دەستی تیرۆر، ئێمە لە عێراق پێویستە یەکڕیزبین لە هاوکاریکردنی قوربانیانی تیرۆر، بۆ ئەوەی ژیان دەستپیبکەنەوە و رێگری بکرێت لە سەرهەڵدانەوە تیرۆر".

On International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, we honor and remember those who have lost their lives to terrorism in Kurdistan and around the world. In Iraq, we must stand united to help victims rebuild their lives and counter resurgence of terror.