K24 – هەولێر

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی لەبارەی عێراق بڵاوکردەوە و رایگەیاند، پەیوەندی بە مستەفا کازمییەوە کردووە و ئامادەیی هەرێمی کوردستانی بۆ گەڕاندنەوەی سەقامگیری عێراق دەربڕیووە.

مەسرور بارزانی لە تویتێکدا نووسیویەتی: "زۆر نیگەرانم لە هەڵگیرسانی گەڕێکی دیکەی توندوتیژی لە عێراق، لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی فیدراڵ مستەفا کازمی قسەم کرد و ئامادەیی حکومەتی هەرێمی کوردستانم بۆ یارمەتیدان لە گەڕاندنەوەی ئاشتی و سەقامگیری بۆ هەموو وڵات دەربڕی".

لە بەشێکی دیکەی تویتەکەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان هاتووە: "کاتی ئەوە هاتووە دیالۆگێکی هەمەلایەنە و راشکاوانە بکرێت، سەبارەت بەو پرسە قووڵ و مەترسیدارانەی کە وڵات رووبەڕووی دەبێتەوە، دەبێت هێندە ئازا بین دان بە جیاوازییەکانی یەکتر بنێێن و قبووڵی بکەین، کە ئەو دۆخەی ئێستا رووبەڕووی ھەموومان بووەتەوە، پێویستی بە چارەسەرێکی بنەڕەتی هەیە".

I’m deeply troubled by the new cycle of violence in Iraq. I spoke to PM @MAKadhimi to underscore KRG’s readiness to help restore peace and stability for all the country.