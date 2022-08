مەسرور بارزانی پەیامێکی لەبارەی دۆخی عێراق بڵاوکردەوە

K24 – هەولێر

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی لەبارەی عێراق بڵاوکردەوە و رایگەیاند، پەیوەندی بە مستەفا کازمییەوە کردووە و ئامادەیی هەرێمی کوردستانی بۆ گەڕاندنەوەی سەقامگیری عێراق دەربڕیووە.

مەسرور بارزانی لە تویتێکدا نووسیویەتی: "زۆر نیگەرانم لە گەڕێکی دیکەی توندوتیژییەکان لە عێراق پەیوەندیم بە مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراقەوە کردووە، بۆ دەربڕینی ئامادەیی هەرێمی کوردستان لەپێناو گەڕانەوەی سەقامگیری بۆ عێراق".

لە بەشێکی دیکەی تویتەکەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان هاتووە: "ئێستا کاتی گفتوگۆیەکی کراوە و راشکاوانەیە، سەبارەت بەو کێشە قووڵانەی رووبەڕووی عێراق بوونەتەوە، پێویستە هەموومان ئەو بوێرییەمان تێدابێت، کە دان بە جیاوازییەکانی یەکتردا بنێین. ئەو بارودۆخەی تێیکەوتووین پێویستی بە چارەسەرێکی ریشەییە".

I’m deeply troubled by the new cycle of violence in Iraq. I spoke to PM @MAKadhimi to underscore KRG’s readiness to help restore peace and stability for all the country.