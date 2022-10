K24 – هه‌ولێر:

وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی به‌لجیكا، حجه‌ لحبیب، له‌ دانیشتنی ئه‌نجوومه‌نی نوێنه‌راندا، پشتیوانی خۆی بۆ خۆپیشاندانی ئێرانییه‌كان ده‌ربڕی و به‌شێك له‌ قژی خۆی بڕی.

ئه‌و ژنه‌ وه‌زیره‌ی به‌لجیكا، وتیشی: من به‌ هۆی مردنی مه‌هسا ئه‌منییه‌وه‌ تاساوم.

هه‌روه‌ها وتی: تا ئێستا 150 خۆپیشانده‌ر كوژراون و سه‌دانی دیكه‌ بریندارن، یاخود ده‌ستگیر كراون.

ئه‌و ژنه‌ وه‌زیره‌ی به‌لجیكا، به‌ فه‌ره‌نسی ده‌دوێت و ره‌چه‌ڵه‌كی جه‌زائیرییه‌.

روونیشیكرده‌وه‌، هه‌شت وڵاتی یه‌كێتی ئه‌وروپا كه‌ پێكهاتوون له‌ فه‌ره‌نسا، ئه‌ڵمانیا، ئیتاڵیا، ئیسپانیا، دانیمارك، به‌لجیكا، چیك و لۆكسمبۆرگ، داوایان كردووه‌ سزای زیاتر بخرێته‌ سه‌ر به‌رپرسانی دامه‌زراوه‌ ئه‌منییه‌كانی ئێران.

Live in the Belgian parliament today! Minister Hadja Lahbib, Minister for Foreign Affairs of Belgium cutting off a lock of her hair in support of #MahsaAmini and the brave protesters in Iran.



Strong statement of solidarity by Minister @hadjalahbib!



Women. Life. Freedom! ✌️ pic.twitter.com/Dr9yWK7KZI