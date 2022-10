لە رۆژئاوای کوردستان مووشەکێك ئاراستەی هێزەکانی هاوپەیمانان کرا

K24 - هەولێر:

مووشەکێك لە ناوچەی رمێلان ئاراستەی هێزەکانی هاوپەیمانان کرا، بە گوێرەی راگەیەندراوێکی فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا، مووشەکەکە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.

لە راگەیەندراوی فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکادا هاتووە، مووشەکەکە زیانی بە بنکە سەربازییەکەی هاوپەیمانان نەگەیاندووە، هەروەها هیچ سەربازێكی ئەمەریکی و هاوپەیمانان بەهۆی هێرشەکەوە زیانی گیانی بەرنەکەوتووە.

ئاماژە بەوەشدرا، لە هێرشەکەدا مووشەکێکی 107 مللیم بەکارهاتووە و چەند مووشەکێکی دیکە لە شوێنی ئاراستەکردنی یەکەم مووشەك دۆزراونەتەوە.

رووداوەکە کاتژمێر 10:12 خولەکی شەوی رابردوو (8ـی تشرینی یەکەمی 2022) روویداوە و فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا لێکۆڵینەوە لە هێرشەکە دەکەن.

ناوچەی رمێلان دەکەوێتە رۆژهەڵاتی پارێزگای قامیشلۆ بەدووری 70 کیلۆمەتر، ناوچەکە لەژێر دەسەڵاتی هێزەکانی سوریای دیموکرات "هەسەدە" دایە و بنکەی سەربازی هێزەکانی ئەمەریکا و هاوپەیمانان لەم ناوچەیەدا بوونیان هەیە.

