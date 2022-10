K24 – هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان پێشوازی له‌ بڕیاری په‌له‌مانی ئه‌ڵمانیا كرد، بۆ درێژكردنه‌وه‌ی ئه‌ركی سوپای وڵاته‌كه‌یان له‌ ئه‌ڵمانیا.

مه‌سرور بارزانی، له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی تویته‌ر نووسیویه‌تی: پێشوازی له‌ بڕیاری په‌رله‌مانی ئه‌ڵمانیا ده‌كه‌م، بۆ درێژكردنه‌وه‌ی ئه‌ركی سوپای وڵاته‌كه‌یان له‌ هه‌رێمی كوردستان.

هه‌روه‌ها نووسیویه‌تی: چارەسەرێکی ھاوبەش ئێمە پێکەوە دەبەستێته‌وه‌ بۆ ئەوەی رێگە نەدەین زۆرداری لە ھەرێمەکەماندا رەگ داکوتێت.

ئه‌مڕۆ هه‌ینی (21ی تشرینی یه‌كه‌م/ ئۆكتۆبه‌ری 2022)، په‌رله‌مانی ئه‌ڵمانیا بڕیاری له‌ باره‌ی درێژكردنه‌وه‌ی واده‌ی مانه‌وه‌ی هێزه‌كانی ئه‌ڵمانیا له‌ هه‌رێمی كوردستان دا.

ئه‌ڵمانیا له‌ سه‌ره‌تای سه‌رهه‌ڵدانی شه‌ڕی داعشه‌وه‌ له‌ رووی لۆجستیی و راهێنان و راوێژه‌وه‌ هاوكاری هێزی پێشمه‌رگه‌ی كوردستانی كرد.

I welcome the Bundestag’s vote today to extend the Bundeswehr mission in Iraq and the Kurdistan Region.



We have been drawn together by a shared resolve to not let tyranny take root in our region -mb.