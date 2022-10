K24 - هەولێر:

سەرۆکی حکومەتی هه‌رێمی كوردستان لە تویتەکەیدا نووسیویەتی: ئەمشەو لەگەڵ هاوڕێم، مستەفا کازمی، سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق قسەمکرد و لەپای سەرکردایەتیکردن و خزمەتکردنی وڵات سوپاسم کرد.

مەسرور بارزانی لەباره‌ی مستەفا کازمییه‌وه‌ رایگه‌یاند، سەرەڕای هه‌موو به‌ربه‌ست و ئاستەنگه‌كان و دروستبوونی مەترسی له‌سه‌ر خۆی، لەسه‌ر رێچکەی كاركردنی خۆی بەردەوامبوو.

هەروەها سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان هیوای سەرکەوتنی بۆ مستەفا کازمی، سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق خواست.

Tonight, I spoke to my friend, outgoing Iraqi PM @MAKadhimi to thank him for his leadership and service to the country.



Against the odds, and at times at the risk of his own personal safety, he stayed the course.



I wish him all the best -mb.