K24 – هەولێر:

له‌نێو په‌خشی راسته‌وخۆی به‌رنامه‌یه‌كی ته‌له‌ڤزیۆنیدا، شه‌ڕ و رووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ له‌ نێوان ئامده‌بووانی به‌رنامه‌یه‌كی سیاسی روویدا.

به‌رنامه‌ی (صار الوقت)، كه‌ له‌ شاشه‌ی ته‌له‌‌ڤزیۆنی (ئێم تی ڤی) لوبنانی دوێنێ ئێواره‌ راسته‌وخۆ په‌خشكرا، له‌نیو ستۆدیۆ كه‌ ژماره‌یه‌ك له‌ ئه‌ندامانی ئه‌نجوومه‌نی نوێنه‌رانی لوبنان به‌شدارببوون، شه‌ڕ و رووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ له‌نێو ئاماده‌بووان روویدا، پاشان ناكۆكییه‌كان به‌ره‌و ده‌ره‌وه‌ و شه‌قام گواسترایه‌وه‌.

به‌ گوێره‌ی گرته‌ ڤیدیۆیه‌كان كه‌ تۆری كۆمه‌ڵایه‌تی تویته‌ری ته‌نیووه‌، پێشكه‌شكاری به‌رنامه‌كه‌ داوا له‌ سوپا و پۆلیسی لوبنان كرد، به‌ زووترین كات ده‌ستوه‌ردان بكه‌ن و كۆنتڕۆڵی دۆخه‌كه‌ بكه‌ن.

ته‌له‌ڤزیۆنی (ئێم تی ڤی) راگه‌یه‌ندراوێكی له‌باره‌ی رووداوه‌كه‌ بڵاوكرده‌وه‌، تێیدا لایه‌نگرانی (ره‌وتی نیشتمانی ئازاد)ـی به‌ دروستكردنی ئاشووب له‌نێو به‌رنه‌مه‌كه‌دا تاوانباركرد، دواتر هاتنه‌ ده‌ره‌وه‌ی باڵه‌خانه‌ی تی ڤی و له‌وێش ئاڵۆزیان دروستكرد، ره‌وتی ناوبراویش له‌ چوارچێوه‌ی راگه‌یه‌ندراوێكدا ئیداره‌ی ته‌له‌ڤزیۆنه‌كه‌ی به‌وه‌ تۆمه‌تباركرد، كه‌ توندوتیژی به‌رامبه‌ر لایه‌نگرانیانی كردووه‌ و لێیان دراوه‌، وێڕای ئه‌وه‌ش ته‌قه‌یان لێكراوه‌.

When you have everything prepared to beat Tayyar men and you ask @Gebran_Bassil to take out his men! You are the dirtiest program #صار_الوقت #boycott_MTV pic.twitter.com/HycIfowmhb