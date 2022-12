K24 – هه‌ولێر:

رێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان و ئیڤان فایەق وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عێراق، تاوتوێی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی ئاوارەکانیان بۆ زێدی خۆیان کرد.

رێبەر ئەحمەد لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی تویتەر نووسیوویەتی: کۆبوونەوەیەکی گرنگمان لەگەڵ ئیڤان فایەق ئەنجامدا.

وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان راشیگەیاند، لە دیدارەکەدا باسمان لە بەهێزکردنی هەماهەنگیی بۆ زیادکردنی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی و کۆکردنەوەی داهات لەپێناو دەستەبەرکردنی گەڕانەوەی ئارەزوومەندای ئاوارەکانی نیشتەجێی هەرێمی کوردستان بۆ زێدی خۆیان كرد.

بەهۆی هێرش و پەلامارەکانی رێکخراوی تیرۆریستی داعش و داگیرکردنی یەک لەسەر سێی رووبەری خاکی عێراق لە پایزی 2014، ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتووانی ئەو پارێزگایانەی کە داعش داگیریکردن، ئاوارەی هەرێمی کوردستان بوون و تا ئێستاش ژمارەیەکیان لە کەمپەکاندا ماونەتەوە و نەگەڕاونەتەوە زێدی خۆیان.

Important & timely discussions with #Iraqi Federal Minister of Migration and Displaced Ms. @EvanGabro, on conditions of #IDPs hosted by the #Kurdistan Region & strengthening cooperation to increase service provision & mobilize resources until their voluntary return to their home. pic.twitter.com/z3QXlhQmnD