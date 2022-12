جۆن بۆڵتن بیر لە خۆکاندیدکردن بۆ سەرۆکایەتیی ئەمەریکا دەکاتەوە

K24 - هەولێر:

جۆن بۆڵتن كه‌ ماوه‌ی زیاتر له‌ ساڵێك راوێژكاری ئاسایشی نه‌ته‌وه‌یی ئه‌مه‌ریكا بووه‌ له‌ ماوه‌ی ده‌سه‌ڵاتی تره‌مپدا، لە بەرنامەیەکی تەلەڤزیۆنیدا باسی لە خۆکاندیدکردن بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئەمەریکا کرد.

راوێژکاری پێشووی ئاسایشی ئەمنیی ئەمەریکا لە پرۆگرامێکی تایبەتی کەناڵی ئێن بی سیی ئەمەریکیدا هەڕەشەی کرد، ئەگەر کۆمارییەکان سەرکۆنەی سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا دۆناڵد ترەمپ نەکەن، ئەوا خۆی بۆ سەرۆکایەتیی داهاتووی ئەمەریکا کاندید دەکات.

رۆژی شەممە ترەمپ رایگەیاندبوو پێویستە کار بە دەستووری ئەمەریکا نەکرێت و باسی لە ساختەکاری لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن کردبوو.

بۆڵتن لەسەر ئەم لێدوانە رایگەیاند، کاندیدی سەرۆکایەتی نەک تەنیا دەبێت پابەندی خۆی بە دەستوور دەرببڕێت، بگرە دەبێت لە دژی هەر کەسێکش بوەستێتەوە کە دەستوور لاواز دەکات.

BREAKING: Fmr. Nat’l Security Adviser John Bolton is considering a 2024 presidential run if it would prevent fmr. President Trump from taking office again.



Bolton: “You can’t simply say, ‘I support the Constitution.’ You have to say, ‘I would oppose people who undercut it.’” pic.twitter.com/Twy8pluMYT