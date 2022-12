ئیلۆن مەسک بە راپرسییەک دەستلەکارکێشانەوەی لە پۆستی سەرۆکایەتی تویتەر یەکلایی دەکاتەوە

K24 - هەولێر:

ئیلۆن مەسک، دامەزرێنەری کۆمپانیای سپەیس ئێکس و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای تێسلا و خاوەنی پلاتفۆڕمی تویتەر چارەنووسی خۆی وەک سەرۆکی نوێی تویتەر دەخاتە دەستی خەڵکەوە.

مەسک بە راپرسییەکی تایبەت بابەتی دەستلەکارکێشانەوەی لە پۆستی سەرۆکی تویتەر دەخاتە دەستی بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکەوە و، بە تویتێك پرسیار لە خەڵکی دەکات و دەڵێت: "دەست لە پۆستی سەرۆکایەتی تویتەر بکێشمەوە؟ پابەندی ئەنجامەکانی ئەم راپرسییە دەبم".

ئیلۆن مەسک لە تویتێکی دیکەدا لەبارەی هەمان بابەتەوە نووسیویەتی "ئەوانەی دەسەڵاتیان دەوێت ئەوانەن کە شایەنی نین".

تا ئێستا زیاتر لە 15 ملیۆن کەس بەشدارییان لە راپرسییەکەدا کردووە و نزیکەی 330 هەزار لایک و 350 هەزار ریتویتی بۆ هاتووە.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.