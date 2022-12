K24 – هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان، پیرۆزبایی ساڵی نوێ له‌ خه‌ڵكی كوردستان كرد و رایگه‌یاند، به‌ متمانه‌ و بڕوابه‌خۆبوونه‌وه‌ ده‌ڕوانینه‌ ساڵی نوێ.

به‌ر له‌ كۆتایی ساڵی 2022 و ده‌ستپێكی ساڵی 2023، مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان، له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی تویته‌ر، په‌یامێكی بڵاوكرده‌وه‌.

له‌ په‌یامه‌كه‌دا سه‌رۆكی حكومه‌ت وێڕای پیرۆزبایی هاتنی ساڵی نوێ، رایگه‌یاند، سه‌ره‌ڕای ئاڵنگارییه‌كان، له‌ ساڵی 2022دا پێشكه‌وتنی گه‌وره‌مان به‌ده‌ستهێنا. به‌ متمانه‌ و بڕوابه‌خۆبوونه‌وه‌ ده‌ڕوانینه‌ ساڵی نوێ.

Happy New Year, everybody.



We achieved enormous progress in 2022 despite the many challenges, and look forward to the New Year with renewed confidence about our potential and future -mb.