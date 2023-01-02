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پێکدادانی دوو هێلیکۆپتەر لە ئوسترالیا گیانلەدەستدانی چوار کەسی لێکەوتەوە

author_image Kurdistan24 هه‌ولێر
دیمه‌نێكی دوای رووداوه‌كه‌
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جیهان

K24 - هه‌ولێر:

له‌ ئوسترالیا دوو هێلیكۆپته‌ر پێكیاندادا و به‌هۆیه‌وه‌ چوار كه‌س گیانیان له‌ده‌ستدا، حكومه‌تی ئه‌و وڵاته‌ش هه‌واڵه‌كه‌ی پشتراستكردووه‌ته‌وه‌.  

ئه‌مڕۆ دووشه‌ممه‌ (2ـی كانوونی یه‌كه‌م/یه‌نایری 2023)، ئاژانسی فرانس پرێس بڵاویكردووه‌ته‌وه‌، بەهۆی پێکدادانی دوو هێلیکۆپتەرەوە لە ئوسترالیا چوار کەس گیانیان لەدەستدا.

ئاژانسی فرانس پرێس باسی لەوەشکردووه‌، هێلیکۆپتەرەکان سەر بە هێزی ئاڵتونی رووبەڕووبونەوەی تیرۆر بوون و سەرباری گیانلەدەستدانی چوار کەس، رووداوەکە بووە هۆی برینداربوونی سێ کەسی دیکە.

هاوکات بەرپرسانی ئوسترالیا هەواڵەکەیان پشتڕاستکردەوە و ئاماژەیان بەوەدا، هۆکاری رووداوەکە ئەوەبووە، یەکێک لە هێلیکۆپتەرەکان پاش ئەوەی چەند مەترێک لەزەوی بەرزبووەتەوە خۆی بە هێلیکۆپتەرێکی دیکەدا کێشاوە و لە ئەنجامدا هەردووکیان تێکشکاون.

 

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