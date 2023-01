K24 – هه‌ولێر:

كونسوڵخانه‌ی گشتی ئه‌مه‌ریكا له‌ هه‌ولێر، له‌ رێگه‌ی تویتێكه‌وه‌ جه‌خت له‌ یه‌كڕیزی كورد ده‌كاته‌وه‌.

ئه‌مڕۆ (چوارشه‌ممه‌ 18ـی كانوونی دووه‌م/ یه‌نایه‌ری 2023)، كونسوڵخانه‌ی گشتی ئه‌مه‌ریكا له‌ هه‌ولێر، تویتێكی بڵاوكرده‌وه‌، تێیدا هاتووه‌: برێت مەكگۆرك رێكخەری كۆشكی سپی بۆ كاروباری ئاسایشی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باكووری ئەفریقا، لە كۆبوونه‌وه‌كانیدا له‌گه‌ڵ هه‌ریه‌كه‌ له‌ سەرۆك بارزانی، نێچیرڤان بارزانی سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان و به‌رپرسانی یه‌كێتی، جه‌ختی له‌سه‌ر گرنگی یه‌كڕیزی كورد كرده‌وه‌، بۆ به‌ره‌و پێشبردنی به‌رژه‌وه‌ندییه‌ هاوبه‌شەكان و خۆشگوزه‌رانی هه‌رێمی كوردستان و گه‌لانی عێراق.

له‌ چه‌ند رۆژی رابردوودا، برێت مه‌كگۆرك رێكخەری كۆشكی سپی بۆ كاروباری ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باكووری ئەفریقا، گه‌یشته‌ هه‌ولێر و له‌گه‌ڵ سه‌رۆك بارزانی و نێچیرڤان بارزانی سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان و به‌رپرسانی یه‌كێتی، كۆبووه‌وه‌.

In high level engagements, w/ @IKRPresident, @masoud_barzani, @qubadjt, @Bafeltalabani, White House Coordinator @brett_mcgurk & SPE @amoshochstein stressed the importance of Kurdish unity to advance shared interests & for the prosperity of the IKR & all of Iraq. pic.twitter.com/dMypSTVWUV