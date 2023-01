باڵیۆزی کەنەدا: سیستمی پەروەردەی عێراق وێران بووە

K24 - هەولێر:

گریگۆی گالیگان باڵیۆزی کەنەدا لە عێراق رایگەیاند، سیستمی پەروەردەی عێراق وێران بووە و پێویستە ئاوڕی لێبدرێتەوە.

باڵیۆزی کەنەدا لە عێراق لە تویتێکدا ئاشکرایکرد، پەروەردە مافێکی مرۆڤە، بەڵام بەهۆی ململانێ و ئاڵۆزییەکانەوە، چەند دەیەیێکە هیچ وەبەرهێنانێک لە کەرتی پەروەردە نەکراوە و سیستمی پەرەوەردە وێران بووە.

جەختیشیکردەوە، دەبێت حکومەتی عێراق بەزووترین کات ئاوڕ لە کەرت و سیستمی پەروەردە بداتەوە و وەبەرهێنانی تێدا بکات بۆ ئەوەی هەموو منداڵان لە پەروەردەیەکی کوالیتی بەرز سوودمەندبن.

Education is a human right, but decades of conflict and under-investment have destroyed Iraq's education system. Immediate & sustained investments in education by the Government of #Iraq are desperately needed to ensure all children have access to quality education. #EducationDay