مەسرور بارزانی: 1ی شوبات ئەوەمان بیردەخاتەوە کە نابێت هەرگیز رق و کینە سەرکەوێت

K24 – هەولێر

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت: 1ی شوبات ئەوەمان بیردەخاتەوە کە نابێت هەرگیز رق و کینە سەرکەوێت.

مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە توتێکدا رایگەیاند: "ئەمڕۆ یادی کارەساتی 1ی شوباتی 2004 دەکەینەوە و ئەو یادە ئەوەمان بیردەخاتەوە، کە نابێت هەرگیز رق و کینە سەرکەوێت، یەکڕیزی رێگەیەکە بۆ بەرەوپێشوەچوون".

Today we remember the tragedy of February 1st, 2004. It is a reminder that hate must never prevail and unity is the way forward. pic.twitter.com/COO9j2ipjr