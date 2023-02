K24 - هه‌ولێر:

هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش، داوا لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکات، لەسەر پرسی چاکسازی وەزارەتی پێشمەرگە لە هەماهەنگیدابن.

لە تویتێکدا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش داوا لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کودستان دەکات، پێکەوە هاوکاری یەکتربكه‌ن و یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمه‌ریکا و وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێبکەن.

له‌ تویته‌كه‌ی هاوپه‌یمانی نێوده‌وڵه‌تی هه‌روه‌ها ئاماژەی بەوەشدراوه‌، هاوپەیمانی نێودەوڵەتی شانازی بەوە ده‌كات هاوبەشی پێشمەرگەیە و پابەندن به‌ بەردەوامی راوێژ و هاوکارییەکانیان بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ لەناوبردنی داعش.

هاوکات، کونسوڵخانەی گشتی ئەمه‌ریکاش لە هەولێر لە تویتێکدا جەختیکردەوە، پێشوازی لە هەماهەنگی و نزیکبوونەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن سەبارەت بە چاکسازی وەزارەتی پیشمەرگە.

ئاماژەی بەوەشدا، یەکگرتوویی هەرێمی کوردستان دەبێتە هۆی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری عێراق و ناوچەکە بە گشتی.

We commend @Kurdistan for coming together to support #Peshmerga reform & implementation of the Memo of Understanding between the U.S. and @KRG_MOPA. The #Coalition is a proud partner of the Peshmerga & is committed to #AdviseAssistEnable our partners in our focus to #defeatISIS.