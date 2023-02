نەتەوە یەکگرتووەکان: بەپەلە ئاگربەست لە سوریا رابگەیەنن

K24 - هەولێر:

بەرپرسی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان داوای دەستبەجێ راگەیاندنی ئاگربەستی لە سوریا دەکات، بەمەبەستی ئاسانکاری زیاتر لە گەیاندنی هاوکاری بۆ هەموو قوربانیانی بوومەلەرزە وێرانکەرەکەی ناوچەکە.

رێکخراوەکە لە تویتێکدا ئەوەی خستووەتەڕوو، لەم کاتە ناهەموارەی کە تورکیا و سووریا پێیدا تێدەپەڕن، داوای گەیاندنی بەپەلەی هاوکاری دەکەین بۆ هەموو ئەوانەی کە پێویستیان پێیەتی.

ئاماژەی بەوەشدا، ڤۆڵکەر تورک، بەرپرسی مافی مرۆڤ لە نەتەوە یەکگرتووەکان داوای راگەیاندنی دەستبەجێی ئاگربەست لە سوریا دەکات.

لە تویتەکەدا هاتووە، کە ئەو بەرپرسەی نەتەوە یەکگرتووەکان داوا دەکات رێز لە مافەکانی مرۆڤ بگیرێت و هەمووان پابەندی یاسا مرۆییەکان بن بۆئەوەی یارمەتی بگاتە دەستی هەموو ئەوانەی پێویستیان پێیەتی.

At this terrible time in #Türkiye & #Syria, we call for urgent delivery of assistance to ALL in need. UN Human Rights Chief @volker_turk calls for immediate ceasefire in Syria, and full respect of #humanrights & humanitarian law obligations so help can reach everyone. pic.twitter.com/l9MJEQixYg