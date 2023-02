ئەمەریکا لە سووریا فڕۆکەیەکی ئێرانی دەخاتە خوارەوە

K24 - هەولێر:

سوپای ئه‌مه‌ریكا له‌ سووریا فڕۆكه‌یه‌كی بێفڕۆكه‌وانیان خستۆته‌خواره‌وه‌ كه‌ دروستكراوی ئێران بووه ‌و له ‌ناوچه‌ نه‌وتییه سه‌ره‌كییه‌كانی باكووری رۆژئاوای سوریا سوڕاوه‌ته‌وه.

بە گوێرەی زانیارییەکان، فڕۆکە بێفڕۆکەوانە ئێرانییەکە کاری سیخوڕییكردن بووه‌‌.

فه‌رمانده‌ی ناوه‌ندی ئه‌مه‌ریكا له‌ راگه‌یه‌ندراوێكدا ئاشكرایكردووه‌، هێزه‌كانی ئه‌مه‌ریكا له‌ سووریا فڕۆكه‌یه‌كی بێفڕۆكه‌وانی دروستكراوی ئێرانیان خستۆته‌خواره‌وه‌.

ئاماژەی بەوەشدا، فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکە بۆ ئه‌نجامدانی کاری سیخوڕی له‌ دەوروبەری ئاسمانی كۆنوكۆ كه‌ بنكه‌یه‌كی ده‌وریه‌ له‌ باكووری رۆژهه‌ڵاتی سووریا سووڕاوەتەوە.

On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w