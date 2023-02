K24 - هه‌ولێر:

هێلیكۆپته‌رێكی سه‌ربازی ئه‌مه‌ریكا له‌ ویلایه‌تی ئالابامای ئه‌و وڵاته‌ كه‌وته‌ خواره‌وه‌ و به‌هۆیه‌وه‌ هه‌ردوو سه‌رنشینه‌كه‌ی گیانیان له‌ده‌ستدا.

ئێواره‌ی رۆژی چوارشه‌ممه‌ (15ـی شوبات/فێبرێوه‌ری 2023)، هێلیكۆپته‌رێكی سه‌ربازی ئه‌مه‌ریكی له‌ جۆری "بلاك هۆك" نزیك شاری هانتسفیڵ له‌ ویلایه‌تی ئالاباما كه‌وته‌ خواره‌وه‌ و به‌هۆیه‌وه‌ هه‌ردوو سه‌رنشینه‌كه‌ی گیانیان له‌ده‌ستدا.

له‌وباره‌وه‌ دون ویستر، ئه‌ندامی تیمی فریاكه‌وتنی خێرای ته‌ندروستی له‌ شاری هانتسفیڵ به‌ میدیاكانی ئه‌و وڵاته‌ی راگه‌یاند، دوای كه‌وتنه‌ خواره‌وه‌ی، ئاگر له‌ هێلیكۆپته‌ره‌كه‌ كه‌وته‌وه‌ و به‌هۆیه‌وه‌ هه‌ردوو سه‌رنشینه‌كه‌ی گیانیان له‌ده‌ستدا. له‌لایه‌كی دیكه‌وه‌ تۆڕی هه‌واڵی (فۆكس نیوز)ـی ئه‌مه‌ریكی بڵاویكردووه‌ته‌وه‌، به‌هۆی رووداوه‌كه‌وه‌ هیچ هاووڵاتییه‌ك له‌ نزیك شوێنی رووداوه‌كه‌ بریندار نه‌بووه‌.

Security footage shows US military helicopter falling out of the sky in Huntsville, Alabama.



My prayers are with the families of the heroes of this horrible tragedy. pic.twitter.com/R2TMYcBAcj