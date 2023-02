K24 – هه‌ولێر:

سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان دوای كۆبوونه‌وه‌ی له‌گه‌ڵ سه‌رۆكی فه‌ره‌نسا رایگه‌یاند له‌گه‌ڵ فه‌ره‌نسا زیاتر برەو بە پەیوەندییەکانمان دەدەین بە تایبەتی لە بواری بازرگانی و وەبەرهێنان.

ئه‌مڕۆ پێنجشه‌ممه‌ (16ـی شوبات/فێبرایه‌ری 2023)، مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ تویتێكدا رایگه‌یاند، خۆشحاڵبووم ئەمڕۆ لە کۆشکی ئێلیزێ ، لەگەڵ ئیمانوێل ماکرۆن کۆبوومەوە.

له‌ تویته‌كه‌ی سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستاندا هاتووه‌، "ئێمە بەیەکەوە هاوکار و یارمەتیدەر بووین لە پاراستنی جیهان لە تیرۆریستانی داعش، ئێستاش زیاتر برەو بە پەیوەندییەکانمان دەدەین بە تایبەتی لە بواری بازرگانی و وەبەرهێنان".

ئه‌مڕۆ پێنجشه‌ممه‌ (16ـی شوبات/فێبرایه‌ری 2023) له‌ كۆشكی ئێلیزێ له‌ پاریس، له‌لایه‌ن ئیمانوێل ماكرۆن، سه‌رۆكی فه‌ره‌نسا پێشوازیلێكرا و كۆبوونه‌وه‌.

ئێوارەی دوێنێ چوارشەممە (15ـی شوبات/فێبرایه‌ری 2023)، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، بە سەردانێکی فەرمی و بە سەرۆکایەتی شاندێکی حکومەت، گەیشتە پاریسی پایتەختی فەرەنسا.

Pleased to see President @EmmanuelMacron in the Élysée today.



Together we helped safeguard the world from ISIS. Now we’re building trade and investment ties to sustain our peoples.



France is an ally with a common vision; enhancing our region and the security of Europe -mb. pic.twitter.com/qytdX7kBMc